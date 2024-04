Kritik aus Neuss Ärzte warnen vor Online-Rezepten für Cannabis

In wenigen Schritten zum Rezept für Cannabis – und das ohne lästige Wartezeit beim Arzt? Das versprechen aktuell diverse Online-Seiten. Alles, was dafür nötig sein soll, ist das Ausfüllen eines Fragebogens. Anschließend wird ein Termin mit einem Arzt vereinbart, der im Rahmen eines Online-Gesprächs über die Rezeptfreigabe entscheidet. Mit dem Rezept kann dann auch gleich auf den Online-Plattformen das gewünschte Produkt aus einer ganzen Reihe an Cannabis-Sorten bestellt werden. Und wenn man den Anbietern Glauben schenken mag, dann handelt es sich hierbei um ein gefragtes Angebot: Sie verweisen auf mehrere Tausend Patienten, die auf diesem Weg bereits behandelt wurden. Apotheker und Ärzte aus Neuss üben jedoch scharfe Kritik an diesem Vorgehen.