Veranstaltung in Neuss : Experten-Talk über Erfolge und Aussichten des Euro

Foto: S.Büntig/Rhein-Kreis Neuss/S. Büntig/Rhein-Kreis Neuss Sprechen bei der Veranstaltung „Erfolge und Aussichten des Euro“ in Neuss: Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (rechts) und Europaabgeordneter Stefan Berger.

Neuss „Erfolge und Aussichten des Euro“ heißt eine Veranstaltung, die der Rhein-Kreis Neuss und sein Informationszentrum „Europe direct“ am Donnerstag, 7. November, ausrichten. Beginn ist um 18.30 Uhr im Forum der Sparkasse Neuss an der Oberstraße in Neuss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu Gast ist unter anderem der niederrheinische Europaabgeordnete Stefan Berger (CDU), Mitglied im Ausschuss „Wirtschaft und Währung“ des Europäischen Parlaments.

Jochen Pöttgen, Leiter der regionalen Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn, beleuchtet Erfolge und Aussichten des Euro. „Ökonomische Probleme und Perspektiven der Eurozone“ heißt ein Vortrag von Paul J. J. Welfens, Präsident des Europäischen Instituts für internationale Wirtschaftsbeziehungen in Wuppertal. Bei einer Podiumsdiskussion geht es um die Solidarität im Euroraum. Teilnehmer sind Pöttgen und Welfens, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Stefan Berger sowie Volker Gärtner, Vorstand der Sparkasse Neuss. Die Musikschule Rhein-Kreis Neuss sorgt für den musikalischen Rahmen. Silke Wettach von der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ in Brüssel übernimmt für die Moderation.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Das Angebot richtet sich an alle Bürger sowie Repräsentanten von Banken und anderen Unternehmen. Anmeldungen sind bis zum 5. November unter der Telefonnummer 02131 9287600 oder per E-Mail an europabuero@rhein-kreis-neuss.de möglich.

(NGZ)