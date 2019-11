Eishockey : Neusser EV hofft auf den ersten Sieg

Neuss Eishockey-Regionalligist ist am Sonntag in Hamm sicher nicht chancenlos.

Ein etwas ruhigeres Wochenende mit nur einem Match, dem Sonntagspiel in Hamm, beschert der Spielplan der Eishockey-Regionalliga dem Neusser EV. Es ist in der laufenden Doppelrunde das zweite von vier Aufeinandertreffen der beiden alten Rivalen. Das Hinspiel hat der NEV vor heimischem Publikum mit 5:10 verloren.

In den letzten Spielen haben die Neusser gezeigt, dass sie gegen Favoriten gut mithalten können. Ihre Formkurve ist eindeutig ansteigend. Das Defensivspiel beherrschen die Schützlinge von NEV-Trainer Daniel Benske, doch mit dem Toreschießen hapert es noch: 22 Treffer in acht Spielen – im Durchschnitt 2,75 je Match – das ist kläglich und erklärt, warum der NEV trotz ordentlicher Gesamtleistungen das Tabellenende ziert. Die höchste Torausbeute gelang den Neussern bislang gegen Hamm. Rein theoretisch besteht also die Möglichkeit, dass der NEV aus Hamm Pluspunkte mitbringt – vielleicht sogar den ersten Sieg.