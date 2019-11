Fußball : Hoisten muss die Torflut bannen

Rhein-Kreis Das Top-Spiel der Kreisliga A steigt zwischen Wevelinghoven und dem FC Süd.

Der zwölfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A steht an. Neben einigen Derbys steht vor allem die DJK Hoisten im Fokus, deren Misere endlich ein Ende nehmen soll. Das Spitzenspiel steigt in der Grevenbroicher Südstadt.



Negativlauf stoppen. Das größte Sorgenkind der Liga kommt zurzeit aus Hoisten. Der DJK befindet sich seit vier Spieltagen in einem tiefen Loch und muss dem entfliehen. Auslöser des Negativlaufs war eine 0:4-Pleite gegen den SV Bedburdyck/Gierath. „Wir haben unglücklich verloren, seitdem ist bei uns der Wurm drin“, berichtet Co-Trainer Detlef Höyng. Dabei hatte Hoisten am siebten Spieltag noch überraschend mit 3:0 beim FC Zons gewonnen. Die Zahlen der folgenden Partien sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. 28 Gegentore kassierte die Germania in den vergangenen vier Partien – der Höhepunkt: Nievenheim schenkte Hoisten gleich zehn Treffer ein. Insgesamt stehen nach elf Spielen 44 Gegentore auf dem Konto. Im Schnitt legt der Gegner den Grün-Weißen also vier Eier ins Nest. „Wir haben das intern besprochen. Richtige Probleme gab es eigentlich nicht, aber die Ergebnisse waren katastrophal“, so Höyng, der selber total überrascht und sauer über den Einbruch seines Teams ist. In erster Linie ärgert ihn, dass seine Mannschaft sich nach zwei bis drei Gegentoren zu schnell aufgibt und die Spiele herschenkt. Gegen die DJK Novesia soll sich das am Wochenende wieder ändern. „Wir müssen den Negativlauf stoppen“, sagt Höyng. Mut macht den Hoistenern die Vorbereitung: In einem Testspiel besiegte man die Neusser mit 2:1.



Topspiel und Derby. „Mehr Motivation geht eigentlich nicht“, stellt Wevelinghovens Trainer Tim Bernrath vor dem Duell mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd fest. Das Derby wird am Sonntag gleichzeitig zum Spitzenspiel. Mit vier Siegen in Folge hat sich der BV in die Top Vier geschossen und greift nun auch Tabellenführer Süd an. „Wir müssen die Energie der letzten Wochen auf den Platz bringen und nochmal eine Schippe drauflegen“, sagt Bernrath. Der Kader ist bis auf Andreas Koyro komplett und richtig gut drauf. Auch der Liga-Primus wird „bis in die Haarspitzen motiviert“ sein. Trainer Kevin Hahn weiß: „Das ist jetzt ein wichtiger Zeitpunkt, wo wir da sein müssen. Das ist nicht nur ein Derby, das ist auch tabellarisch für uns enorm wichtig.“ Im Vorteil sieht er keine der beiden Teams. „Beide sind richtig gut drauf“, so Hahn.