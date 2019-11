Fußball : Hemmerden hat den Glauben an sich zurückgefunden

Hemmerden hat den Glauben an sich zurückgefunden

Rhein-Kreis Die vergangenen Wochen waren für alle Beteiligten der Frauenmannschaft des SV Hemmerden nicht einfach. Die Fußballerinnen kassierten in der Niederrheinliga eine Pleite nach der anderen. Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer MSV Duisburg II drohte ein weiteres Debakel.

„Die Mädels haben super gekämpft. Das war die beste Saisonleistung“, lobt Maassen seine Schützlinge. Die Duisburger kamen mit dem Grevenbroicher Aschenplatz nicht zurecht und versprühten sonst auch wenig Spielfreude. „Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall“, bewertet Maassen den „Null-Bock-Auftritt“ der Gäste. Der respektable Auftritt seiner Mädels hingegen lässt beim SV langsam die Hoffnung aufkommen, dass es endlich mit dem ersten Punktgewinn in dieser Saison hinhaut. Der kommende Gegner SpVg Steele wäre dafür ein willkommener Anlass (Anpfiff Sonntag 11 Uhr). „Steele steht selber relativ weit unten. Wenn wir die selbe Leistung am Sonntag wiederholen, holen wir vielleicht wenigstens ein Pünktchen“, so Maassen.