Wasserwirtschaftssilvester in Neuss : „Infrastruktur ist Zukunftsvorsorge“

Neuss Mit dem Ende der Vegetationszeit endet das Wasserwirtschaftsjahr. Deshalb lud der Erftverband am Donnerstag zum Wasserwirtschaftssilvester ins Neusser Zeughaus. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Thema Energie.

Im Neusser Zeughaus wurde am Donnerstag Silvester gefeiert. Nicht mit Sekt und Böllern, sondern mit Vorträgen und Diskussionen. Denn mit Ende der Vegetationszeit endet das Wasserwirtschaftsjahr und das nutzt der Erftverband traditionell, um mit rund 180 Mitgliedern sowie Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Forschung zu einer Silvesterfeier mit Rück- und Ausblicken einzuladen. Zudem wurde der mit 1000 Euro dotierte Zukunftspreis des Verbandes verliehen. Das Umweltzentrum Schneckenhaus in Grevenbroich erhielt ihn für sein Engagement bei der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen.

Ein Schwerpunktthema des Verbandes sei der Umgang mit der Ressource Energie. 2019 konnte der Anteil an selbst erzeugtem Strom aus Klärgas für die Abwasserreinigung gesteigert und gleichzeitig der Energiebedarf der Kläranlagen auf rund 33 Millionen Kilowattstunden gesenkt werden. „Mehr als ein Drittel dieser Strommenge erzeugen wir selbst aus Klärgas und zu einem geringeren Teil aus Photovoltaikanlagen“, so Friedl.

Auch die Spurenstoffbelastung der Erft und ihrer Nebengewässer sprach er an und berichtete von dem Retentionsbodenfilter Rheinbach, der Mitte September in Betrieb gegangen ist. Ein Modellbodenfilter habe gezeigt, dass das vom Erftverband maßgeblich entwickelte Verfahren Spurenschadstoffe zu mehr als 80 Prozent aus dem gereinigten Abwasser entferne.

Die grün-blaue Infrastruktur sei in dem Zusammenhang radikal-innovativ. Es gehe darum, „die Stadt vom Freiraum und nicht vom Baulichen her zu denken“, sagte Siedentop. Die wertsteigernde Wirkung von attraktiven Grün- und Wasserflächen, die der Erholungsvorsorge dienen, aber teils auch zum Hochwasserschutz und zur Regenwasserkanalisation genutzt werden können, zeige sich bei Projekten wie im Uni-Viertel Essen, in Siegen, aber auch in den Niederlanden, Finnland und China. Siedentop appellierte, dass der integrierte Ansatz von Siedlungs- und Verkehrsplanung sowie Wasserwirtschaft vordringlich sei bei der Infrastrukturpolitik. Um dies finanzieren zu können, seien Entlastungen bei Sozialausgaben, Altenschuldenhilfe und nutzerfinanzierte Infrastrukturleistungen denkbar.