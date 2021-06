Corona im Rhein-Kreis Neuss : 167 Menschen infiziert - Delta-Variante in drei Fällen nachgewiesen

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 167 Menschen eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen, die Inzidenz liegt nun bei 8,4. Eine Übersicht.

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 18 181 (Vortag: 18 179) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Kreisweit 17 663 Personen (Vortag: 17 642) sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell 167 Infizierten gehören 26 (Vortag: 31) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 211 Personen (Vortag: 277) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von kostenfreien Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 59 795 Testungen (Vorwoche: 54 024) durchgeführt. Hierbei waren 24 (Vorwoche: 65) Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 299 PCR-Testungen (Vorwoche: 556) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden hier insgesamt 81 141 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 14 658 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 14 Uhr erreichbar. Aktuelle Informationen und weitere Statistiken finden sich auf der Kreis-Homepage unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona.