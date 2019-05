Bildung in Remscheid : Anmeldezahlen – Gesamtschulen überholen die Gymnasien

Remscheid Planungssicherheit und Kontinuität für das kommende Schuljahr bringen allen weiterführenden Schulformen die Anmeldezahlen der Schulen, die jetzt im Schulausschuss vorgestellt wurden.

Bei den beiden Gesamtschulen gibt es das gewohnte Bild: Die Sophie-Scholl-Schule (162 Schüler) wies aus Kapazitätsgründen erneut viele Kinder (83) ab. 14 von ihnen kamen an der Albert-Einstein-Schule unter, die damit 133 Erstanmeldungen verzeichnet. Bei den Gymnasien hat das Leibniz-Gymnasium (97 Anmeldungen) dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (86) den Rang abgelaufen und bildet als Einzige aus dem Schulform-Quartett vier Eingangsklassen, die andere haben jeweils drei. Gertrud-Bäumer-Gymnasium (87) und Röntgen-Gymnasium (86) liegen nahe an den Werten des Vorjahres.

Die Hauptschule Hackenberg als letzte verbliebene Hauptschule in Remscheid verzeichnet weniger Anmeldungen als im Vorjahr und bildet mit lediglich 38 Schülern zwei Eingangsklassen. 53 Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden im Rahmen der Inklusion im neuen Schuljahr in den beiden Realschulen, den zwei Gesamtschulen sowie in der Hauptschule Hackenberg unterrichtet. Sechs Kinder mit Förderbedarf wechseln an Remscheider Förderschulen, drei an Förderschulen außerhalb der Stadt.