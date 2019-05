Unfall : 150 Liter Dieselkraftstoff in den Morsbach geflossen

Remscheid Der ausgelaufene Dieselkraftstoff eines Linienbusses der Stadtwerke hat keine bedrohlichen Spuren im Morsbach hinterlassen. Zu dieser Einschätzung kamen am Donnerstag Morgen Dr. Thorsten Keil vom Fachdienst Umwelt und Bernd Müller von der Unteren Wasserschutzbehörde. Weder die Natur noch der Fischbestand hätten Schaden genommen.

Die beiden Fachleute haben das Gebiet überprüft, in dem am Dienstagabend die Feuerwehr erste Notmaßnahmen einrichtete. Zu dem Unglücksfall ist es laut Feuerwehr gekommen, weil sich ein Bus auf dem Friedrich-Ebert-Platz den Tank beschädigt hatte. Daraufhin flossen etwa 150 Liter Dieselkraftstoff ungehindert in die Kanalisation, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der einsetzende Regen verstärkte das Abfließen des Kraftstoffes. Erste Geruchsbelästigungen sowie Schlieren konnten auf dem Regenrückhaltebecken an der Hägener Mühle ausgemacht werden.