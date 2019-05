Zwischen Solingen und Remscheid : Basejumper legen Bahnverkehr auf Müngstener Brücke lahm

Die Müngstner Brücke in Solingen (Symbolbild). Foto: Körschgen, Jürgen (jko)

Solingen/Remscheid Zwei Basejumper sind am Donnerstag von der Müngstener Brücke gesprungen. Damit haben sie den Bahnverkehr auf der Brücke kurzzeitig zum Erliegen gebracht.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Brücke bei Solingen am Donnerstagmorgen nach Angaben der Bundespolizei für eine halbe Stunde gesperrt. Zwischen Solingen und Remscheid sei zu Ausfällen und Verspätungen bei der Linie S7 gekommen. „Nach der Landung sind die Springer in einem Waldstück verschwunden“, sagte ein Bundespolizeisprecher. Sollte die Polizei die beiden Basejumper finden, erwarte sie eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, sagte der Sprecher.