Hilfe aus Remscheid : Unterstützung für Hebammen in Eritrea

Hebammen kümmern sich um die hochschwangeren Patientinnen. Sie müssen Notfälle schnell erkennen können. Foto: MAT4A

Remscheid Die Hilfsorganisation „MET4A“ ist mit einem Mediziner-Team nach Eritrea gereist. Im Gepäck: medizinisches Material und viel Erfahrung.

Von Theresa Demski

Es ist eine Art Glücksspiel. 10.000 Frauen erreichen im Jahr die Geburtenstation in den beiden Kliniken in Asmara, um dort ihre Kinder zur Welt zu bringen. Die Hebammen kümmern sich um die hochschwangeren Patientinnen, tasten Bäuche ab und kommen dann zu einer Einschätzung. „Nur im Notfall rufen sie einen Arzt dazu“, sagt Professor Helmut Kaulhausen. Die Verantwortung der Hebammen ist also groß.

„Umso wichtiger, dass sie Notfälle auch erkennen können“, sagt der Mediziner aus Radevormwald. Und da kommt die Remscheider Hilfsorganisation „Medical education and training for Africa“ (MET4A) ins Spiel: Kinderärzte, Gynäkologen, Operationsschwestern, Anästhesisten, Lehrhebammen, Neonatologen und Medizintechniker aus ganz Deutschland haben sich an einen Tisch gesetzt und über Hilfe zur Selbsthilfe für Kliniken in afrikanischen Ländern beraten. Erst unter dem Dach des Hammer Forums und seit vergangenem Sommer unter der Flagge des neu gegründeten Remscheider Vereins „MET4A“ engagieren sich die deutschen Ärzte ehrenamtlich für Fortbildungsprogramme in Eritrea und der Teilrepublik Sansibar.

Info Initiative mit Wurzeln in Remscheid Büro Verschiedene Fachärzte aus Deutschland haben sich im Juli 2018 zusammengeschlossen und den Verein „MET4A“ gegründet. Die Geschäftsstelle befindet sich an der Walter-Freitag-Straße in Remscheid. Kontakt Weitere Informationen, auch über Spendenmöglichkeiten, finden Interessierte im Internet unter www.met4a.org. Der Verein ist per E-Mail an info@met4a.org und telefonisch unter 0 21 91 / 66 60 60 erreichbar.

Zum ersten Einsatz im Ausland machte sich ein Team um Professor Kaulhausen im März auf den Weg. Ihr Ziel: Asmara in Tansania. „Unter Regie des Hammer Forums haben wir in den beiden Kliniken in Asmara schon 2003 Fortbildungsprogramme entworfen und Mediziner zu Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ausgebildet“, erzählt Kaulhausen. Weil das Hammer Forum dann aber den Fokus enger auf die Hilfe für Kinder lenkte und die Geburtshilfe damit in den Hintergrund rückte, entschieden die engagierten Mediziner, ihre eigene Hilfsinitiative zu gründen: „MET4A“ entstand. „Im Grunde führen wir aber unsere Arbeit fort“, sagt Kaulhausen. Und so traf das Ärzte-Team im März in den beiden Kliniken in Asmara auf alte Freunde und gute Bekannte.

Im Fokus standen nun die Hebammen: „Die jungen Fachkräfte, die am College ausgebildet wurden, kommen mit gutem Fachwissen auf die Geburtenstationen“, hat der Frauenarzt und ehemalige Chefarzt der Frauenklinik in Remscheid festgestellt. Fortbildung allerdings spiele in Eritrea überhaupt keine Rolle – diese Lücke füllen nun die Mediziner aus Deutschland. Mit Vorlesungen, praktischen Übungen und einem Abschlusstest in der Tasche reiste das Ärzte-Team in Asmara an – und traf dort auf offene Ohren und großes Interesse.

„Uns ging es dieses Mal vor allem darum, die Hebammen im Ultraschall auszubilden“, erklärt Kaulhausen. Wie liegt ein Kind? Droht eine Steißlage? Werden Mehrlinge erwartet? Ist ein Kaiserschnitt nötig? Bisher konnten viele Hebammen und Entbindungshelfer diese Fragen bei der Aufnahme zur Geburt gar nicht abklären. Die neuen Kenntnisse dürften den Alltag auf den beiden Geburtenstationen in Asmara verändern. „Und damit begegnen wir sowohl der großen Müttersterblichkeit in den Kliniken als auch den Problemen bei der Versorgung der Neugeborenen“, sagt Kaulhausen. Auch Themen wie die Überwachung Neugeborener, Reanimation, Blutungen und Bluthochdruck bei Schwangeren bringen die Mediziner aus Deutschland mit. „Und wir sehen, dass unsere Arbeit und die neuen Kenntnisse die Mitarbeiter dort motivieren“, hat der 74-Jährige beobachtet.