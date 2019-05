Bündnis in Remscheid : 15 Jahre Einsatz für Familienfreundlichkeit

Remscheid Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört zu den Hauptanliegen des lokalen Bündnisses.

Als das Bündnis mit der Arbeit im Netzwerk begonnen hat, regierte in Bonn der SPD-Kanzler Gerhard Schröder, der Familienpolitik salopp mit „Gedöns“ abkanzelte. Aus dem „Gedöns“ haben die engagierten Bürgerinnen mit vielfältiger Unterstützung ernst gemacht. „Wir wollten damals nicht sagen, was alles fehlt, sondern zeigen, was wir schon alles haben“, sagt Eva Maria Kremer vom Bündnis „familienfreundliches Remscheid“. Die Erfolge lassen sich mit Tatsachen belegen: Eine Mutter (oder auch ein Vater), die / der schnell nach der Geburt arbeiten gehen will, braucht einen Platz in einer Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren. 2004 gab es in der Stadt 71 Plätze. In der Zwischenzeit ist die Zahl auf 1001 gestiegen.