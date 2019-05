Südbezirk : Sportbund: BV 10 soll Heimat in Neuenkamp behalten

Sportbund: BV 10 soll Heimat in Neuenkamp behalten

Südbezirk Der Sportbund Remscheid will verhindern, dass der Sportverein BV 10 Remscheid seine Heimat auf dem Sportplatz Neuenkamp verliert.

Der Klub sei „integraler Bestandteil des Quartiers Hohenhagen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Umsiedlung an eine andere Stelle in der Stadt sei von Politik und Verwaltung nicht zu rechtfertigen, sagte Sportbundchef Reinhard Ulbrich der BM.