Kultur im Bergischen : Mal über den Tellerrand schauen

Die Formation Wildes Holz gehört zu den Stammgästen in der Klosterkirche. Wer Lust und Laune hat, kann sie im nächsten Jahr auch in der Katt sehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Bergisches Land Fakten + Hintergrund Auch die Nachbarn haben etwas zu bieten. Unter dieser Devise gibt es seit ein paar Jahren verschiedene Abonnementreihen, die das Bergische Land als Kulturregion mit Vielfalt präsentieren wollen. An Zustimmung mangelt es nicht.

Das Bergische Land als Kulturregion zu vermarkten – das ist das Ziel des Netzwerkes „Gemeinsame Sache – mit Kultur durchs Land“. Zum dritten Mal wirbt die Region mit der Vielfalt ihrer Kultur. Mit zwei Abonnementreihen sollen die Freunde der Kultur ermuntert und ermutigt werden, nicht nur ihr angestammtes Theater zu besuchen, sondern der Nachbarstadt oder Nachbargemeinde auch mal einen Besuch abzustatten. „Es geht gar nicht in erster Linie darum, riesigen Zuwachs an Besuchern zu bekommen“, sagt Achim Stollberg, Programmverantwortlicher bei der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen. „Es geht darum, die Leute neugierig auf das zu machen, was in anderen Städten läuft“, sagt Stollberg.