Remscheider vor Gericht 50-Jähriger soll Tochter und Stieftochter missbraucht haben

Und so geht es weiter inmitten einer Beweisaufnahme, die sich mühsam gestaltet. Mit drastischen Worten schaltet sich die Beisitzerin ein: „Würden Sie sagen, dass Sie nur auf Kinder stehen?“, will sie vom Angeklagten wissen. Der Mann schüttelt den Kopf. Nein, er sei nicht pädophil. Seine Frau habe nach dem Tod des jüngsten Kindes mit psychischen Problemen nur noch im Bett gelegen und keine Lust auf Sex gehabt. Jahrelang sei das so gewesen, er habe sich eingesperrt gefühlt, „wie in Fort Knox“. Und dann sei ihm irgendwann seine Sexualität entglitten. Beschönigen wolle er nichts, und auch nichts entschuldigen. Die Kammer hat es nicht leicht – nicht mit ihm, und auch nicht mit der Aufklärung der Tatvorwürfe. Einige reichen Jahrzehnte zurück, gleichwohl gehören zur Beweisaufnahme auch Details. Der Angeklagte ist Analphabet, zuweilen hat man den Eindruck, als könne er den Fragen der Prozessbeteiligten nicht folgen. Kann er sich nicht erinnern, oder will er es nicht? So genau weiß man das nicht, am Ende nickt er immer mit dem Kopf. Dass das nicht reicht, wird ihm spätestens dann klar, als es um Details geht: Wollte seine Tochter, dass er ihr den Rücken eincremt? Oder hat er sie dazu gedrängt? Hat sich die Stieftochter freiwillig auf seinen Schoß gesetzt? Hatte er seine Unterhose an? Wo genau hat er die Mädchen berührt? Hat er nur Pornos am PC geschaut, oder auch Erotikfilme im TV? Ob er noch wisse, welcher Film das gewesen sei, will die Staatsanwältin vom Angeklagten wissen.