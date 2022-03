Coronavirus: 188 Neuinfizierte in Wermelskirchen : Kreis passt Öffnungszeiten der stationären Impfstellen an

Nicht zu übersehen: Der Hinweis auf die Impfstelle des Kreises im Rathaus. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen/Rhein-Berg 1879 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Montag gemeldet. Die Nachfrage in dem stationären Impfstellen lässt nach – der Kreis passt die Öffnungszeiten an. Zwei Impfstellen werden geschlossen.

Nach wie vor hoch ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert bei 1664,8. Das wurde am Montag auf der Basis der vom Kreis zur Verfügung gestellten Daten gemeldet. Damit liegt der Wert niedriger als am Freitag (1706). Aber am Wochenende meldet der Kreis nicht so viele Daten.

1879 weitere bestätigte Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Montag erfasst. Es sind die Fallzahlen vom vergangenen Freitag, Samstag und Sonntag und werden erst morgen in den Inzidenz-Wert einfließen. 188 Neuinfektionen gab es in Wermelskirchen in diesem Zeitraum. Wie hoch die aktuelle Infektionszahl in Wermelskirchen ist, meldet der Kreis nach wie vor nicht.

Von den 39 in den vier Krankenhäusern im Kreisgebiet zur Verfügung gestellten Intensivbetten sind 35 belegt. Das meldet das Divi Intensivregister. Fünf Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt, ein Patient wird beatmet.

In den Schnellteststellen im Kreis wurden Freitag, Samstag und Sonntag 31.884 Corona-Tests durchgeführt, wovon 2105 positiv waren.

Der Rheinisch-Bergische Kreis hat inzwischen die letzten 14 Angehörigen verabschiedet, die das Lagezentrum des Gesundheitsamtes bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt haben. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Sabine Kieth: „Die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten war der entscheidende Faktor. Sie hat uns die immens hohen Fallzahlen und den damit verbundenen Aufwand in den letzten Wochen bewältigen lassen.“

Erstmals hatten am 18. Oktober 2020 Soldaten im Kreis dabei geholfen, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Alle vier Wochen waren die Teams ausgewechselt worden.

Aufgrund der nachlassenden Nachfrage passt die Kreisverwaltung die Öffnungszeiten der stationären Impfstellen im Kreisgebiet an. Während in Leichlingen und Burscheid die Impfstellen schließen, ist die Wermelskirchener Impfstelle im Rathaus ab dem 28. März mittwochs und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.