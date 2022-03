Unternehmen aus Wermelskirchen helfen : Dönges und Wetec spenden 55.000 Euro für die Ukraine

Wermelskirchen Die Systemlieferanten Dönges und Wetec engagieren sich erneut für Krisenregionen und unterstützen verschiedene Hilfsorganisationen. Der Geschäftsbetrieb wird durch den Krieg in der Ukraine nicht nennenswert belastet.

In den langen Unternehmensgeschichten von Dönges und der Schwesterfirma Wetec ist es selten, dass die Verantwortlichen öffentlich politisch Stellung bezogen haben. Im Falle des Kriegs von Russland gegen die Ukraine haben die Wermelskirchener jedoch ohne zu zögern und im Wortsinn Flagge gezeigt: Kaum rollten die ersten Panzer, erstrahlten in den sozialen Medien die Firmenlogos von Dönges und Wetec in den ukrainischen Nationalfarben. „Wir setzen uns seit Jahrzehnten aktiv und mit vollem Engagement für den Zivilschutz ein und dafür, Menschen in Not zu helfen und Schaden von ihnen abzuwenden. Das, was derzeit in der Ukraine geschieht, steht im krassen Widerspruch zu unseren Werten“, erklärt Thomas Pletsch, einer der drei Geschäftsführer beider Unternehmen und Urenkel des Firmengründers Johann Dönges.