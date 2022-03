Aktionen in Wermelskirchen : Viele Menschen helfen den Flüchtlingen aus der Ukraine

Hannah und Ben haben fleißig Kuchen verkauft. Foto: Kita Grunewald

Wermelskirchen Der Lions Club stellt 8000 Euro zur Verfügung, die Kita-Kinder aus Grunewald haben 790 Euro gesammelt, der TuS lädt zum kostenfreien Sport ein, und der Städtepartnerschaftsverein appelliert, dass jeder Bürger einen Euro spendet.

Der Lions Club Wermelskirchen - Wipperfürth unterstützt die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die in den vier Städten der Region (Wermelsrichen, Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth) angekommen sind, mit einer Spende in Höhe von 8000 Euro. Das teilt Dorothea Stabolewski vom Lions Club mit. Das Hilfswerk hat diesen Betrag in ihr Budget eingeplant und soll die humanitäre Hilfe gewährleisten. Das Geld bekommen die vier Städte für die hilfesuchenden Ukrainer.

Unterstützung gibt es auch aus der Kita Grunewald. Dort haben Kinder Kuchen gebacken und verkauft, um mit dem Erlös die vielen geflüchteten Kinder zu unterstützten. Geld gesammelt wurde für die Aktion „Wermelskirchen hilft!“ „So können wir ein bisschen helfen“, sagen Hannah und Ben, dmit mit John, Pia, Praktikantin Lea und vielen anderen fleißig köstlichen Kuchen verkauft haben.30 Kuchen waren gebacken worden, 790 Euro kamen zusammen.

Der TuS Wermelskirchen bietet, nach dem DTV, ebenfalls den Flüchtlingen aus der Ukraine eine kostenlose Teilnahme an seinem Sportprogramm an. Das teilt Tus-Chef Norbert Galonska an. Die Angebote können über die Homepage tus-07.de eingesehen werden. Bei Nachfragen ist Norbert Galonska Ansprechpartner (01784729561). Flüchtlinge im Alter von sechs bis 14 Jahren können auch am Handballcamp vom 11. bis 14. April teilnehmen. Es ist für sie kostenfrei.

Der Vorstand des Verein Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches ruft die Bürger zu einer Spendenaktion für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. „Da wir für Völkerverständigung stehen, sehen wir es als unsere Aufgabe an, die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu unterstützen“, so Vorsitzender Klaus Flanhardt. „Wenn jeder Bürger aus unserer Stadt mindestens einen Euro spendet, kommt sicher, so hoffen wir, eine Summe zusammen, mit der die Initiative Willkommen in Wermelskirchen den Flüchtlingen helfen kann.“ Flanhardt gibt folgendes Spendenkonto an: Ev. Kirchengemeinde Wermelskirchen; IBAN: DE83 340 515 70 0000 100 271; Verwendungszweck: WkiWk - Ukraine

(tei.-)