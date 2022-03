Mobile Angebote in Grefrath und Willich : Der Kreis bietet weitere Corona-Impfungen an

Die Impfaktionen laufen weiter (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Der Kreis Viersen bietet am 22. und 23. März mobile Corona-Impfaktionen in Grefrath und Willich an. Termine können online gebucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kreis Viersen bietet in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in den kommenden Wochen weitere Impfungen gegen das Coronavirus an. Sowohl im Impfzentrum in Viersen-Dülken als auch bei den mobilen Aktionen werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen durchgeführt. Eine Terminbuchung ist vorab erforderlich, damit der Ablauf vor Ort ohne längere Wartezeiten erfolgen kann. Bei Zweit- und Auffrischungsimpfungen weist der Kreis Viersen darauf hin, die empfohlenen Zeiträume zwischen den Impfungen einzuhalten und einen Nachweis der früheren Impfungen zum Impftermin mitzubringen.

Zu beachten ist, dass nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nun auch zweite Auffrischungsimpfungen für bestimmte Personengruppen ermöglicht worden sind. Nähere Informationen zur zweiten Auffrischungsimpfung gibt es auf der Terminbuchungsseite des Kreises Viersen.

Bei den Terminen im Impfzentrum stehen sowohl Biontech als auch Moderna als Impfstoffe zur Verfügung. Personen ab 30 Jahren werden mit Moderna geimpft. Für Schwangere, Stillende und Personen unter 30 Jahren steht der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. Das Impfangebot richtet sich an Personen ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Um die Terminbuchung im Impfzentrum zu vereinfachen, stehen separate Termine für den jeweiligen Impfstoff zur Verfügung. Termine im Impfzentrum können gebucht werden unter: https://shop.ticketpay.de/organizer/QRS5VIX1?view=list

Auch bei den mobilen Impfaktionen stehen sowohl Biontech als auch Moderna als Impfstoffe zur Verfügung, es gelten die gleichen Regeln wie bei den Impfungen im Impfzentrum. Termine für die mobilen Impfaktionen können gebucht werden unter: https://shop.ticketpay.de/organizer/J8AW7QCV?view=list

Mobile Impfungen sind unter anderem möglich am Dienstag, 22. März, von 15 bis 19 Uhr im Getränkemarkt an der Umstraße 2 in Grefrath, am Mittwoch, 23. März, von 15 bis 19 Uhr im Stahlwerk Becker an der Walzwerkstraße in Willich.

(msc)