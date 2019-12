Gertrud-Bäumer-Gymnasium in Remscheid : Mensa „wie bei Muttern“ ist ein Minusgeschäft

Seitdem in der Mensa am GBG frisch gekocht wird, gehen Schüler und Lehrer gerne und häufiger dort essen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Am Gertrud-Bäumer-Gymnasium wird mittags frisch gekocht. Die Nachfrage ist riesig. Doch die Kosten sind kaum noch tragbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Aprin

Die Mensa des Gertrud-Bäumer-Gymnasium ist ein Ort, an dem es nicht nur den Schülern schmeckt. „Hier essen auch die Lehrer mit Genuss“, sagt Schulleiter Stephan Döring. Auch der Vorsitzende des Fördervereins, der promovierte Betriebswirt Oliver Roth, speist gerne mit, wenn er zu Besuch ist. Kein Wunder, denn an dem Gymnasium in der Hindenburgstraße passiert in der Küche genau das, was früher in den meisten Familien gang und gäbe war: Eine Mutter steht am Herd und kocht.

Am GBG heißt diese Mutter Christine Schäfer-Gavrila. Sie hat zwei Kinder, kocht mit Herzblut und ist inzwischen Angestellte beim Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums. In die Stelle sei sie vor vier Jahren hineingerutscht, erzählt sie. Damals sei ihr Sohn in die 5. Klasse des Gymnasiums gekommen, und die Mensa wurde gerade umorganisiert. Es sei um die Frage gegangen, „ob die Nachfrage an warmen Essen steigt, wenn kein Caterer mehr Mahlzeiten in Folie anliefert, sondern alles frisch auf den Tisch kommt“. Ein Konzept, das sie begeistert habe. Sie bot sich als Köchin an, „obwohl ich mich anfangs nur traute, einfache Gerichte zu servieren“. Dann habe sie gesehen, wie gut ihr Essen schmeckte. „Also setzte ich immer neue und anspruchsvollere Gerichte auf den wöchentlichen Menüplan, ergänzt um einen Beilagensalat und einen frisch zubereiteten Nachtisch.“

Info Konzepte der anderen Gymnasien Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium ist der Förderverein der Betreiber der Mensa und des Schülercafés. Darum fließt auch der Gewinn in die Kasse des Vereins zurück. Das warme Essen liefert ein Caterer an. Ehrenamtliche portionieren und verteilen es an Schüler mit Essensmarken. Auch am Leibniz-Gymnasium gibt es eine Mensa und ein Schülercafé. Als Kooperationspartner ist der Verein „Die Schlawiner“ Betreiber des Cafés. Betreiber der Mensa ist das Hotel Restaurant Kromberg. Sein Catering-Team kocht das warme Essen, liefert es und verteilt es an die Schüler, die vorab bestellt haben. Am Röntgen-Gymnasium existiert ein Mensa-Verein, der einen Mensa-Kiosk betreibt und den Lenneper Caterer HSD Heuser mit der Übermittagsversorgung beauftragt hat. Der Caterer liefert das Essen an. Die Schüler bestellen es vorab über ein Online-System und zeigen in der Mensa eine Mensakarte vor. Für den Kiosk-Verkauf, der von 8 bis etwa 15 Uhr läuft, sind Angestellte des Mensa-Vereins verantwortlich.

Heute bekoche sie mit Unterstützung einer bezahlten Helferin bis zu 80 Personen täglich. Die Arbeit mache ihr „wahnsinnigen Spaß, auch wegen des persönlichen Kontakts zu den Kindern und Jugendlichen“. Nur wenn an manchen Tagen und ganz besonders freitags „in den Stoßzeiten die zusätzlichen ehrenamtlichen Helfer aus dem Eltern- und Schülerkreis fehlen, muss ich ganz schön rotieren“.

Ein Zustand, der Schulleiter Döring gar nicht gefällt. Zumal er weiß, wie prekär die Situation erst wäre, „wenn Frau Schäfer erkrankte und ausfiele“. Schon jetzt frage er sich, „wie lange sich dieses beliebte Mensa-Konzept, über das unsere Schüler im Essensraum mit den Füßen positiv abgestimmt haben, noch fortführen lässt“. Eine Frage, die sich auch der Fördervereinsvorsitzende Roth stellt: „Denn eigentlich müsste der Verein den Preis für ein warmes Essen spürbar erhöhen, um auf Dauer die Personal- und Materialkosten zu decken.“

Oliver Roth (l.), Vorsitzender des Fördervereins, und Schulleiter Stephan Döring in der Mensa. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Weil der Verein aber unter der psychologisch wichtigen Marke von vier Euro pro Essen bleiben wolle, klaffe „eine chronische Lücke, die wir mit Zuschüssen schließen müssen“. Dieses Geld fehle dann an anderer Stelle. Ein Missstand, mit dem sich auch andere Schulen mit vergleichbaren Mensa-Konzepten konfrontiert sehen. Abhilfe kann es in den Augen von Schulleiter Döring nur von staatlicher Seite geben: „Die öffentliche Hand müsste ein frisch gekochtes Mittagessen ganz einfach an allen weiterführenden Schulen bezuschussen.“

Aktuell würde der Staat indes nur die Schulen mit einem gebundenen Ganztag unterstützen. „Mit der Frage, wie alle anderen Schulen ihren Anteil zu einer gesunden Ernährung der Heranwachsenden nicht nur leisten, sondern auch bezahlen können, beschäftigt sich offenbar niemand.“ Dabei gehöre die Frage dringend auf die Agenda. Denn es bringe nichts, „Kindern im Grundschulalter die Ernährungspyramide zu erklären, wenn gleichzeitig keine Subventionen für eine Versorgung mit einem gesunden und frischen Mittagessen an alle weiterführenden Schulen fließen“.

Ein Satz, mit dem Döring dem zweifachen Familienvater Roth aus der Seele spricht. Es sei ärgerlich, sagt Roth, „wie die Politik ausblendet, dass es auch an Schulen, die keine gebundenen Ganztagsschulen sind, Nachmittagsunterricht gibt“. Zumal sich daran auch durch G9 wenig ändern werde. „Trotzdem stellen sich offenbar seit Jahren weder in den zuständigen Ministerien und erst recht nicht in den klammen Rathäusern Verantwortliche die Frage, wie sich betroffene Schülerinnen und Schüler, zu denen auch Kinder von berufstätigen Müttern gehören, verlässlich mit einem frisch zubereiteten Mittagessen versorgen lassen“. Und ‚verlässlich‘ könne kaum bedeuten, „dass man in einer Schulmensa neben einem gesunden Mittagessen auch Snacks und Süßigkeiten verkaufen muss, damit sich das Ganze überhaupt rechnet“. Ebenso wenig könne man verlangen, „dass eine Schule permanent auf die Suche nach neuen Spendern und Förderern gehen muss, um sich das Angebot von frischen Mittagsgerichten leisten zu können“.