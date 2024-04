Verkehrssicherheit in Remscheid Polizei kontrolliert 143 Fahrzeuge

Die Kontrolle stehe in keinem direkten Zusammenhang mit der Teil-Legalisierung von Cannabis, sagte Reuter zudem. Man habe die Verkehrsteilnehmer ohne Fokus auf den Konsum bestimmter Substanzen kontrolliert, sondern sich generell die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer angeschaut. „Wir führen auch nach der Teil-Legalisierung ganz grundsätzlich weiter unverändert solche Kontrollen durch“, so der Sprecher. An der Stelle habe es auch in der Vergangenheit häufiger vergleichbare Kontrollen gegeben.