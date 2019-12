Stimmen aus Remscheid : „Es geht nicht nur um die SPD“

Remscheid Stimmen von der Basis vor dem heute beginnenden Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin.

In den vergangenen Tagen wurde viel geredet und geschrieben über die Basis der SPD. Denn sie war es ja, die für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Parteispitze gestimmt hat, wenn auch mit einem knappen Ergebnis bei nur etwa 50 Prozent Wahlbeteiligung. Der heute beginnende Parteitag in Berlin wird die Entscheidung voraussichtlich abnicken. Die SPD steht damit vor großen Fragen, die nicht nur die Zukunft der Partei betreffen, sondern auch die der Bundesregierung. Wie ist die Stimmung an der Basis in Remscheid. Der SPD-Unterbezirk hatte sich schon im Vorfeld positioniert und sich gegen das SPD-Establishment ausgesprochen.