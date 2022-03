Bergischer Geschichtsverein in Radevormwald : Wahlen und Neues zu den Eiskellern

Lutz Aldermann im Dezember 2020 vor dem Eingang zum Eiskeller. Beim Bergischen Geschichtsverein berichtete er jetzt über den aktuellen Stand der Forschung. foto: moll (archiv) Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Für 2022 hat der Bergische Geschichtsverein ein volles Programm erarbeitet. Lutz Aldermann machte mit einem Vortrag zu Eiskellern den Auftakt. Bei den Vorstandswahlen des BGV gab es nur minimale Veränderungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die Corona-Pandemie hat dem Bergischen Geschichtsverein (BGV) in Radevormwald zwei Jahresprogramme gekostet. 2020 und 2021 konnten nur sehr wenige der geplanten Vorträge, Exkursionen und Veranstaltungen stattfinden. In diesem Jahr will der BGV viele Termine nachholen und hat ein umfangreiches Jahresprogramm erarbeitet, das am Freitag mit einem Vortrag von Lutz Aldermann zu den Eiskellern am Kollenberg eröffnet wurde.

Vor dem Einblick in die Forschungen rund um die Eiskeller, führte der Verein eine Jahreshauptversammlung durch. Der Vorsitzende Hans Golombek fasste die Entwicklung der vergangenen Jahre zusammen. Zu Beginn der Pandemie hatte die Abteilung in Radevormwald 85 Mitglieder, aktuell sind es 80 Mitglieder. Wie vielen Vereinen in der Stadt auf der Höhe, fehlen auch dem BGV junge und neue Mitglieder. Ein großer Verlust für den Verein war der Tod des früheren Vorsitzenden Ulrich Haldenwang. „Er fehlt uns sehr“, sagte Hans Golombek und würdigte in seinem Vortrag die Leistungen, die Ulrich Haldenwang für den Verein erbracht hat. „Er war derjenige, der sich federführend um die Chronik zu 700 Jahren Radevormwald gekümmert hat. Auch das Jubiläum unseres Vereins war ein wichtiger Moment, den er begleitet hat.“

Info Nächste Veranstaltung ist am 20. Mai Termin Das Veranstaltungsprogramm des Bergischen Geschichtsvereins in Radevormwald geht am 20. Mai um 19.30 Uhr im Bürgerhaus mit einem Vortrag von Dr. Urs Diederichs weiter. Der ehemalige Leiter des Historischen Zentrums der Stadt Remscheid und des Deutschen Werkzeugmuseums wird unter dem Titel „Die Hanse und das Bergische Land“ referieren. In welcher Verbindung das Bergische und auch Radevormwald mit Hansestädten an der Ostsee stehen, wird der Referent an diesem Abend verraten.

Der Vorstand des BGV in Radevormwald hat sich nur minimal verändert. Hans Golombek und Bernhard Priggel wurden als erster und zweiter Vorsitzender wiedergewählt, der Pressesprecher und erste Schriftführer bleibt Dietmar Wendel, seine Vertreterin ist seit Freitag Melanie Knauf. Der Kassierer ist Engelbert Frielingsdorf. Als Beisitzer des Vorstandes wurde Georg Schmidgen gewählt.

Zu den Veranstaltungen des Jahres werden Vorträge, aber auch wieder Exkursionen und eine Aktion im Rahmen des Ferienspaß gehören. „Wir werden mit Kindern und Jugendlichen die alte Landwehr entdecken und sie hoffentlich für das älteste Bauwerk der Stadt und unseren Verein begeistern“, sagt Hans Golombek. Außerdem wird der Verein weitere Publikationen veröffentlichen. Ehrenmitglied Wolfgang Motte bleibt einer der wichtigsten Autoren des Vereins.

Auch Lutz Aldermann gehört in Radevormwald zu denjenigen, die immer wieder neue Erkenntnisse über die Historie der Stadt ans Tageslicht bringen. Im Fall des Eiskellers am Kollenberg sogar wortwörtlich, denn diesen machte Lutz Aldermann im Winter 2020 wieder sichtbar. Damals stieg der Radevormwalder mit dem Arbeitskreis Kluterthöhle in den alten Eiskeller ein und erforschte den unterirdischen Hohlraum, der sich als deutlich größer als angenommen entpuppte. Im Laufe der Jahre war der Eiskeller und sein Zugang komplett verschüttet. Jetzt ist er wieder für Fledermäuse und Kriechtiere geöffnet. „Zeitzeugen berichten von einem Gang, der einst von dem Eiskeller in die Mitte der Stadt geführt hat“, erklärt Lutz Aldermann. Nachdem der erste Eiskeller am Kollenberg geöffnet und erkundet wurde, titelte die Bergische Morgenpost „Geheimnisse um Eiskeller am Kollenberg sind gelüftet“, aber wie sich jetzt herausstellt, gibt es noch einige Geheimnisse, die noch nicht geklärt sind. „Die Recherchen gehen weiter.“

Lutz Aldermann hat in der Zwischenzeit einen zweiten Eiskeller, unmittelbar neben dem großen Keller gefunden und auch bereits erkundet. „Der Keller ist allerdings einsturzgefährdet und deutlich kleiner, als der andere Eiskeller“, sagt Lutz Aldermann. Auch für diese Forschung will er Unterstützung aus der Kluterthöhle anfordern, um den zweiten Eiskeller sicher und umfassend zu erkunden.