Remscheid : Freies Surfen in Bussen und Banken

Remscheid Sie starteten später als die Verwaltung, aber mittlerweile setzen auch die Stadtwerke als städtische Tochter vermehrt auf WLAN-Angebote für ihre Kunden.

Zudem haben die Verkehrsbetriebe die stark frequentierten Umsteige-Haltestellen am Lüttringhauser Rathaus und an der Blumeninsel mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Wer auf seinen Anschlussbus wartet, freut sich über dieses Angebot. Passend dazu gibt eine App der Stadtwerke Auskünfte zum Fahrplan. Nach dem Umbau soll es diesen Service auch am Ebert-Platz geben, sagt Freund. Die Zugriffszahlen zeigen, dass das Angebot stark genutzt wird. Auch das Mobil-Center im Allee-Center bietet diesen Service an.