Nahverkehr in Remscheid : Besserer Service und neue Busse

In entspannter Atmosphäre kann Nicole Menz die Kunden im neuen Service-Center betreuen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Stadtwerke analysieren die Nutzung des Streckennetzes. Neues Kunden-Center bewährt sich.

Die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke befragen in diesem Jahr ausführlich die Kunden, wie sie die einzelnen Buslinien der Stadtwerke nutzen. Dabei handelt es sich nicht um eine der üblich Stichproben, sondern um eine groß angelegte Aktion: „Wir schicken unsere Leute in jede Linie und auf jede Fahrt“, sagt Armin Freund, Bereichsleiter Verkehrsmanagement der Stadtwerke. Ziel sei es, das Angebot zu verbessern und kundenfreundlicher zu gestalten.

„Wir denken nicht an Einsparungen, sondern an Optimierung“, sagt Freund. Je nach den Ergebnissen der Analyse des Nutzerverhaltens könnten sich zum Beispiel Taktzeiten verschieben. Alle 20 Minuten kommt in Remscheid in der Regel ein Bus. Vielleicht stellt sich heraus, dass es Bedarf an einigen Strecken nach einer verändertenTaktung gibt, meint Freund. Über Veränderungen im Fahrplan entscheidet am Ende aber die Politik. Damit wäre frühestens 2020 zu rechnen.

Info Schüler bilden die größte Gruppe der Buskunden Kunden Im Schnitt kommen jeden Tag etwa 150 Menschen ins Center. Am letzten Werktag und den ersten beiden Werktagen im Monat steigt die Anzahl bis auf 600 Menschen an. Die Anzahl der Buskunden ist mit 16.000 seit Jahren relativ stabil. Die größte Gruppe der Fahrgäste bilden die Schüler, die ein Schokoticket erhalten.

Der Nahverkehr ist für die Stadtwerke ein defizitärer Bereich. Um die neun Millionen Euro Defizit werden jährlich eingefahren und müssen über Einnahmen aus dem Energiebereich ausgeglichen werden. Die Linie 654 von Westhausen bis Lüttringhausen ist die Strecke mit der höchsten Auslastung mit Fahrgästen. Fahrten in abgelegene Stadtteile sind aus wirtschaftlicher Sicht wenig attraktiv. Die Stadtwerke als städtische Tochter haben aber die Aufgabe, einen Fahrplan anzubieten, der sicherstellt, dass kein Stadtteil auf der Strecke bleibt.

Das gehört zur Grundversorgung. Der Service für die Kunden im Kunden-Center am Ebertplatz ist lange Zeit auf der Strecke geblieben. Zu Stoßzeiten mussten die Kunden draußen im Regen stehen, um ihre Fahrausweise zu verlängern. Das ist seit ein paar Wochen anders. Ende Oktober öffnete das neue Kundencenter im Allee-Center. „Die Arbeit ist für alle viel angenehmer“, sagt Nicole Menz. Seit 24 Jahren ist sie Mitarbeiterin der Stadtwerke. Zunächst als Busfahrerin, danach als Service-Kraft. Zur großen Entspannung trägt das neue Warteschlangen-Management bei. Jeder Kunde, der kommt, zieht eine Nummer. „Wir müssen keinen Streit mehr schlichten, wer zuerst dran ist“, sagt Menz. Von den Kunden hört sie in der Regel nur Gutes über die neuen Räume. Allen könne man es aber nicht recht machen. Diejenigen, die eine Wartezeit am Ebertplatz genutzt haben, um schnell den Ausweis zu verlängern, haben nun einen weiteren Weg. Und manchmal bedarf es noch eines freundlichen Hinweises, dass auch dann eine Nummer gezogen werden muss, wenn kaum Besucher vorhanden sind und man sofort einen freien Schalter ansteuern kann. So wird jeder Kundenkontakt registriert. Die Preise für die Tickets werden nach Auskunft von Freund in diesem Jahr „moderat“ steigen. Die Stadtwerke sind bei der Preisgestaltung des VRR abhängig.