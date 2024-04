Urteil in Missbrauchsprozess Bewährungsstrafe für Familienvater wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern

Die Taten liegen teils 19 Jahre zurück, die Opfer sind mittlerweile erwachsen. Zwei Jahre Haft auf Bewährung: So lautete nun das Urteil gegen den wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagten Familienvater. Damit blieb das Gericht deutlich unter den vier Jahren, die zuvor die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer gefordert hatte. Die Kammer hat es sich nicht leicht gemacht mit diesem Angeklagten, der seinerseits redlich bemüht war, zur Aufklärung beizutragen. Dass er seinen Töchtern mit seinem Geständnis die Aussage vor Gericht erspart hat, hielt ihm die Vorsitzende Richterin Irina Schütz zugute. Der Remscheider, so Schütz, sei nun mal nicht der eloquente Angeklagte, wie man ihn sich wünschen würde. Der 50-Jährige hatte die Vorsitzende in ein Dilemma gebracht: Er hätte am liebsten alles nur abgenickt, was ihn das Gericht aus den Aussagen seiner Töchter vorhielt. Aber weder darf eine Richterin dem Angeklagten die Tatvorwürfe zum Abnicken vorlesen, noch würde so etwas als Geständnis gewertet werden können.