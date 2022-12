Nach dem Aus für die Rheinische Fachhochschule in Remscheid Kritische Fragen zu Projekt in alter Grundschule

Teile des Rates waren über diese Pläne im Vorfeld offenbar nicht informiert und haben nun einerseits Fragenkataloge zum Thema vorgelegt, zudem aber auch in der Begründung Zweifel angemeldet, ob der Leerstand an der Martinstraße für diesen Zweck genutzt werden sollte. Die Linke etwa wundert sich, warum die Stadt angesichts bekannter und stetig zunehmender Platzprobleme in den Grundschulen etwa durch verstärkte Flüchtlingsbewegungen das Gebäude nicht wieder für diesen Zweck reaktiviert. Gerade in Alt-Remscheid, so der Bericht in der jüngsten Schulausschuss-Sitzung, können an den aktiven Standorten keine Kinder mehr aufgenommen werden