Gemeinsam Lernen in Hilden Grundschulen bilden sich gemeinsam fort

In zwei Arbeitsphasen bearbeiteten die Kollegen die Arbeitspläne, gaben sich gegenseitig Tipps und Informationen zu speziellen Arbeitsmaterialien, Förderprogrammen und aktualisierten so „nebenbei“ auch den eigenen Materialfundus. Als besonders gelungen beschrieben die Teilnehmenden den lebendigen gegenseitigen Austausch über ihre unterschiedlichen Schulen, über neuentdeckte Gemeinsamkeiten und natürlich auch über Spaß und Freude am Beruf. „Es war ein gutes Gefühl zu erleben, dass der schulübergreifende multiprofessionelle Austausch für die Kollegen unserer Schulen bereichernd empfunden und der Wunsch nach Fortsetzung geäußert wurde“, sagte Christiane Gierke, Leiterin der Grundschule am Elbsee.