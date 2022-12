Abfallentsorgung in Remscheid Gelbe Tonne wird bald öfter geleert

Gute Nachrichten für Remscheids Bürger verkündete Rainer Trabandt, Geschäftsführer der Awista Logistik mit Sitz in Düsseldorf, am Mittwoch bei einem Pressetermin in Remscheid. Der Entsorger stellt zum Jahreswechsel den Abhol-Rhythmus für die Gelbe Tonne und die Gelben Säcke um. Künftig werden die Fahrzeuge von Awista nicht mehr monatlich, sondern alle 14 Tage vorfahren, um den wiederverwertbaren Verpackungsmüll abzuholen.