Nachhaltigkeit in Remscheid Stadtverwaltung will noch fairer werden 

Trotzdem, so betont er selbst, sei er kein „Hardcore-Öko“. „Ich muss niemanden bekehren und ich bin auch nicht fanatisch in dem was ich tue. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen können. Ich esse zum Beispiel gerne Fleisch, tue es aber mit einem Bewusstsein, dass uns in den Jahren verloren gegangen ist. Nämlich, dass ein Stück Fleisch etwas sehr wertvolles, besonderes ist und kein alltägliches Konsumgut zum Schnäppchenpreis.“