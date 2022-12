Projekt in Remscheid Neuer Munsterplatz nimmt Gestalt an

Ohne ihre Blätter sehen sie noch ein wenig ungeschützt und schmal aus. Sechs amerikanische Gleditschien pflanzte die Gartenbaufirma Tillmanns am Donnerstag in die Beete auf dem umgestalteten Munsterplatz in Lennep. Auf der Ladefläche des Lkw warteten zudem noch Staudengewächse darauf, in die Erde zu kommen.