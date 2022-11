Adventsbasar in Schiefbahn Himmlisches aus der Hubi-Bäckerei

Der Erlös des Adventsbasars geht in diesem Jahr an gleich drei Projekte. Es handelt sich um das Lepraprogramm des Mother of Mercy Hospitals in der Nuba-Region im Sudan, die Ausrüstung für die Kinderstation der St. Maria Maggiore Klinik in Kasea Geita in Tansania und die Ausbildung für Mädchen in Muhuru Bay in Kenia. Mit Hilfe der Ausbildung sollen die jungen Frauen in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften und damit unabhängig zu werden.