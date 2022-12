Dialog mit Bürgermeister „Goch Live“ widmet sich dem Thema Grundschulen

Goch erleben LIVE bietet Informationen aus erster Hand: Was steht in dem Ergänzungsgutachten zum Schulentwicklungsplan, das im Schulausschuss am 15. November 2022 vorgestellt worden ist? Welchen Auftrag an die Verwaltung hat der Schulausschuss hierzu formuliert und wie ist der aktuelle Sachstand? Und: Warum sind die Bauarbeiten an der Niers-Kendel-Schule in diesem Sommer vor dem Baustart ausgesetzt worden? Wer eine Frage an Bürgermeister Ulrich Knickrehm zum Thema Gocher Grundschulen stellen möchte, kann dies während des Streams als Kommentar tun. Der Bürgermeister antwortet dann direkt. Das funktioniert aber nur, wenn man bei Facebook als Nutzer angemeldet ist. Daher bietet die Stadt Goch auch die Möglichkeit, Fragen vorab einzureichen. Das ist bis spätestens 6. Dezember entweder per Email an pressestelle@goch.de, über die App oder bei Facebook, wenn man einen Account hat, möglich.