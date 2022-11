Aktionstag des BKA gegen Hasspostings Polizei auf Instagram beleidigt – Wohnung von Remscheider (24) durchsucht

„Wir haben immer wieder Verfahren, bei denen es um Hasspostings geht“, so Baumert. In Wuppertal etwa wurde am Mittwochmorgen die Wohnung einer 42-jährigen Frau durchsucht, die dem Reichsbürgermilieu zugeordnet wird. Sie soll in Namen eines alliierten Oberkommandos gegen einen namentlich benannten Polizeibeamten „ein Todesurteil durch den Strang“ verkündet haben.