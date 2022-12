Politik in Grevenbroich CDU fordert Mensa für die Grundschule in Kapellen

In einem weiteren Antrag hat die Union die Stadtverwaltung aufgefordert, den künftigen Raumbedarf in der Grundschule Kapellen zu ermitteln. Durch die Zuwanderung von Flüchtlingen, die Erweiterung des Neubaugebiets und einen Generationswechsel in bestehenden Wohngebieten – etwa an der Neißestraße – werde sich der Bedarf an Grundschule und Ganztagsbetreuung in den nächsten Jahren erhöhen, sagt Fraktionschef Wolfgang Kaiser. Die Stadt solle sicherstellen, dass eine Erweiterung am jetzigen Standort auch in Zukunft noch realisiert werden kann.