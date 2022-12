Politik in Remscheid Aufgeheizt: CDU-Chef Kötter kontert Kritik des OB

„Dreist“ nennt das CDU-Fraktionschef Markus Kötter, der mit der BV Lennep in der vergangenen Woche in der Aula des Röntgen-Gymnasiums tagte, diesen Vorwurf. Ihm leuchte nicht ein, warum man den einen Raum nicht gegen den anderen tauschen sollte. „Man kann ja an diesem Tag den Ratssaal nicht heizen.“ Grundsätzlich könne die Verwaltung „nicht festlegen, wo die Bezirksvertretungen tagen“. Das sei in der Gemeindeordnung geregelt.