Tipps für die Bürger Stadt Remscheid ermuntert zum Energiesparen

Einfach, praktisch, nachvollziehbar“, so beschreibt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) den Charakter der groß angelegten Kampagne „RS spart 20 Prozent“, die an diesem Mittwoch startet und über mehrere Wochen bis in den Januar hinein laufen soll. In den sozialen Medien Facebook und Instagram werden in den nächsten Wochen nach und nach 17 Tipps zum Energiesparen im Haushalt veröffentlicht. Während diese Informationen typisch für dieses Online-Medium kurz und knapp formuliert sind, können Bürger auf der städtischen Internetseite auch längere Texte zum Thema abrufen.