Stadt Krefeld gibt Anmeldezahlen für die Grundschulen bekannt Kinder müssen mit Abweisung an der Lieblingsschule rechnen

Die Verwaltung geht davon aus, dass Schulneulinge an der ein oder anderen städtischen Grundschule abgewiesen werden. Das sei schon zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen, teilte die Stadt am Freitag mit. Dabei könnte es vor allem Kinder an der Bismarckschule, an der katholischen St.-Michael-Schule und an der katholischen Grundschule Königshof treffen. Den Hintergrund für die Einschätzung liefern die vorläufigen Anmeldezahlen für die Grundschulen: Nach Ablauf des Anmeldezeitraums sei der überwiegenden Teil der Schulneulinge für das Schuljahr 2023/2024 angemeldet worden. Zum Stand 15. November liegen demnach 2066 Anmeldungen vor. Die Zahl sei etwas niedriger als im Vorjahr (minus 41). Wegen der zeitlich späteren Anmeldewoche stünden dem jedoch mehr Nichtanmelder als im Vorjahr gegenüber (143), informierte ein Sprecher.