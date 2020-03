Remscheider Interessengemeinschaft hat klaren Standpunkt : Freude in Bergisch Born über B51n-Start ist kein Ja zum Gleisdreieck

Bergisch Born Vorsichtige, abwartende Freude. So lässt sich die Reaktion von Claudia Reichert-Weber von der Interessengemeinschaft Bergisch Born (IGBB) auf die Nachricht über den Planungsstart für die Ortsumgehung B 51n beschreiben, die in dieser Woche über den CDU-Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven den Weg nach Remscheid fand.

Claudia Reichert-Weber geht davon aus, dass die Mehrheit der Bergisch Borner den Bau der Ortsumgehung begrüßt. Allerdings müsse die aus den 90er-Jahren stammende Linienplanung für die B 51n an die Veränderungen angepasst werden, die sich in der Zwischenzeit in Bergisch Born ergeben haben. So erreiche mittlerweile deutlich mehr Lkw-Verkehr aus Hückeswagen über die B 237 Bergisch Born. Ziel der Planung sollte aus ihrer Sicht darum sein, die B 51n so an die B 237 anzubinden, dass der Lieferverkehr nicht durch den Ortskern muss.