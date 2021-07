Eishockey, Regionalliga : Ice Aliens haben jetzt die Termine für die Regionalliga

Das Logo der Ratinger Ice Aliens. Foto: Aliens

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens freuen sich, dass Stürmer Stefan Traut zurückkehrt. Außerdem wurde der Spielplan für die Qualifikationsrunde zur Eishockey-Regionalliga veröffentlicht. Die Aliens starten auswärts.

Die Ratinger Ice Aliens haben einen weiteren Rückkehrer: In der Saison 2018/2019 kam Stefan Traut aus dem DNL-Team der Moskitos Essen nach Ratingen, dann wechselte der Stürmer aber nach einem Jahr in die Eishockey-Oberliga zum Krefelder EV 1b. Dort spielte der 23-jährige Stürmer in den vergangenen beiden Jahren und kam dabei auf 36 Einsätze. Traut entstammt dem Nachwuchs des Krefelder EV und verbrachte auch einige Zeit in Grefrath. Da er nun eine Ausbildung absolviert und aus zeitlichen Gründen kein Oberliga-Eishockey mehr spielen kann, kehrt er nach Ratingen zurück. Die Ice Aliens freuen sich über den Rückkehrer, der auch zukünftig mit der Nummer 72 auflaufen wird.

Derweil wurde der Spielplan der Qualifikationsrunde der Regionalliga veröffentlicht. Nach den Testspielen und der Pokalrunde werden die Ice Aliens ab dem 15. Oktober in zehn Spielen um den Einzug in die Meisterrunde der Regionalliga kämpfen. Dabei treffen sie in der Qualifikationsgruppe B auf den ESV Bergisch Gladbach, den EHC Neuwied, den Neusser EV, den EC Bergisch Gladbach und den EHC Troisdorf. In der Qualifikationsgruppe A treten die Dinslakener Kobras, die Eisadler Dortmund, der TuS Wiehl, der EV Duisburg, die Grefrather EG und die U23 Mannschaft der Essener Moskitos an. Die jeweils drei erstplatzierten Teams beider Gruppen spielen dann ab Ende November in einer Doppelrunde die vier Play-Off-Teilnehmer aus.

Termine der Aliens ESV Bergisch Gladbach (Fr., 15. Oktober, 20.15 Uhr), EHC Neuwied (So., 17. Oktober, 18 Uhr)*, Neusser EV (Fr., 22. Oktober, 20 Uhr), EC Bergisch Land (So., 24. Oktober, 18 Uhr), EHC Troisdorf (Fr., 29. Oktober, 20 Uhr), ESV Bergisch Gladbach (Fr., 5. November, 20 Uhr), EHC Neuwied (So., 7. November, 19 Uhr), Neusser EV (Fr., 12. November, 20 Uhr), EC Bergisch Land (So., 14. November, 19 Uhr), EHC Troisdorf (21. November, 18 Uhr) *Heimspiele am Sandbach fett

