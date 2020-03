Nach gescheiterter Abwanderung nach Radevormwald : CDU: Stadt muss Radsport Nagel in Remscheid halten

Radsport Nagel möchte sich vom Neuenteich in Lennep verabschieden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Abwanderungspläne der Firma Radsport Nagel aus Lennep nach Radevormwald sind am dortigen Einzelhandelskonzept gescheitert. CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven forderte am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss, dass die Stadt alles unternehmen müsse, um das Unternehmen in Remscheid zu halten.