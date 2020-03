Remscheid : Hindenburgstraße mit neuem Treffpunkt

Heute eröffnet der Unverpackt-Laden. Zum Konzept gehört auch ein Bistro.

Leerstand in einer Straße gibt immer ein bedrückendes Bild in einem Stadtteil ab. Und wenn es sich um einen so traditionellen Ort wie das „Kaffeehaus“ an der Hindenburgstraße handelt, erst recht. Vor gut zwei Jahren schloss die rustikale Kneipe, direkt gegenüber vom Gertrud-Bäumer-Gymnasium. Für das Ehepaar Constanze und Sebastian Epe war der Leerstand ein inakzeptabler Zustand. Die Epes arbeiten und wohnen auf der Hindenburgstraße. Sie gehören mit zu den Unterstützern der Interessengemeinschaft Hindenburgstraße, die seit Jahren erfolgreich dafür sorgt, dass die Verbindungsstraße zwischen Zentrum und Stadtpark nicht das gleiche Schicksal ereilt wie die Untere Alleestraße. Epes haben das Gebäude mit der Nummer 45 erworben. Schnell stand fest, eine Bierkneipe sollte nicht mehr dort hin. „Wir waren der Meinung, das Viertel braucht einen Treffpunkt“, sagt Constanze Epe. Der neue Treppunkt wird heute eröffnet: Ein Unverpacktladen mit Bistro.