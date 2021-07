Uedem : Bürgermeister ehrt Ratsmitglieder

Uedem Uedems Verwaltungschef Weber zeichnete Ratsmitglieder für ihren Einsatz aus.

Eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen konnte Bürgermeister Rainer Weber jetzt die Ehrenuhr der Gemeinde Uedem an acht langjährige Mitglieder des Gemeinderates, von denen noch drei aktiv vertreten sind, verleihen. Bei der vergangenen Ratssitzung vor der Sommerpause bedankte sich Weber für 20- und 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne der Gemeinde. „Dass alle acht zu Ehrenden hier heute anwesend sind, erfüllt mich mit großer Freude“, sagt Weber in seiner Dankesrede. In einer kleinen Feierstunde verlieh er den Jubilaren jeweils eine Armbanduhr mit individueller Gravur und eine Urkunde als Zeichen des Dankes. Bereits Anfang des Jahres hatte er Berno Meyer für seine 25-jährige Ratsmitgliedschaft besucht und die Ehrenuhr übergeben. Am Ende der Veranstaltung konnten bei einem Getränk zwischen den ehemaligen und aktiven Ratsmitgliedern noch alte und jüngere Geschichten ausgetauscht werden, so dass die Veranstaltung einen angenehmen Abschluss fand.