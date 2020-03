Zahlen für Remscheid liegen jetzt vor : Röntgen-Gymnasium legt bei Schüler-Anmeldungen deutlich zu

Remscheid Nicht nur an den Grundschulen sondern auch an den weiterführenden Schulen der Stadt steigen die Anmeldezahlen für das im Sommer startende Schuljahr 2020/2021.

Aktuell 976 Schüler erfasst der Zwischenbericht, den Arndt Liesenfeld, Leiter des Schulverwaltungsamtes, am Mittwochabend im Schulausschuss bekanntgab. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es am Ende 903.

Die gute Nachricht: Keine Schule kommt in unruhiges Fahrwasser. Mit aktuell 36 Anmeldungen kann die Hauptschule Wilhelmstraße wieder zwei Klassen bilden. Mit 69 neuen Schülern erreicht auch die Sekundarschule Nelson Mandela am Rosenhügel, die jüngste im Schulverband der Stadt, wieder ihr Planungsziel.

Jeweils 162 Anmeldungen verzeichnen die beiden städtischen Gesamtschulen – und sind damit voll belegt. Die Sophie-Scholl-Gesamtschule am Hohenhagen musste einmal mehr Schüler abweisen – dieses Mal 88. Einige von ihnen hatten als zweite Option die Innenstadtschule genannt. Nimmt man die Sekundarschule am Rosenhügel dazu, dann starten an den Schulen des gemeinsamen Lernens damit 413 Schüler – das sind fast genauso viele wie an den vier Remscheider Gymnasien (408).