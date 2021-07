Kreispokal und Testspiele : SSV behält im Elfmeterschießen die Nerven

Rhein-Wupper Im Kreispokal setzt sich der SSV Lützenkirchen gegen Gräfrath durch und steht im Viertelfinale. Der TuS Quettingen muss sich hingegen knapp geschlagen geben und verabschiedet sich aus dem Wettbewerb.

Kreispokal Solingen. SSV Lützenkirchen – BV Gräfrath 5:4 n.E. (1:1; 0:0). In einem ausgeglichenen Spiel waren es die Gäste, die bis zur 90. Minute in Führung lagen und bereits mit einem Bein in der nächsten Runde standen. Doch dann traf der eingewechselte Simon Gabriel Klünsch zum Ausgleich und brachte den SSV in die Verlängerung, in der auf beiden Seiten nicht viel passierte. Im Elfmeterschießen behielt das Team von Antonio Diomedes indes die Nerven und zog damit ins Viertelfinale ein. Klünsch, der auch den entscheidenden Elfmeter verwandelte, avancierte zum Matchwinner.



TuS 05 Quettingen – SSVg 06 Haan 1:2 (1:2). Die Quettinger erwischten den besseren Start und gingen früh durch Prince Godwin in Führung. Kurz vor der Pause drehten die höherklassigen Gäste das Spiel und ließen im Anschluss durch cleveres Verwalten des Ergebnisses nichts mehr anbrennen, weshalb sich die 05-er aus dem Pokalwettbewerb verabschieden.