Übernachten in Radevormwald : Jugendherberge soll am 23. August öffnen

Wegen der Corona-Pandemie öffnet die Radevormwalder Jugendherberge frühestens nach den Sommerferien. Claudia Weber freut sich mit Haus- und Hofhund Kalli bereits auf die ersten Gäste. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Wiedereröffnung des Hauses an der Telegrafenstraße ist endlich in Sicht. Leiterin Claudia Weber fiebert dem Neustart entgegen. Die Jugendherberge in Radevormwald ist zwar ein Haus mit einer langen Tradition, aber mit geringer Kapazität. Die größeren Jugendherbergen wurden deutlich früher wiedereröffnet.