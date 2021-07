Unter freiem Himmel : Schwungvoller Jürgen B. Hausmann

Langenfeld Die Kulturreihe „Schauplatz-Sommerfrische“ startete in Reusrath. Die nächste Veranstaltung ist im Freizeitpark. „Lachen ist die beste Medizin“, lautet der Titel mit Rene Steinberg und Doc Esser.

Am Wochenende verwandelte sich der Reusrather Platz in ein Open-Air-Theater. Vor der Bühne waren die Stühle in Abständen aufgestellt, am Kiosk gab es Getränke und Snacks, so dass dem lauschigen Kulturvergnügen nichts mehr im Weg stand. Jürgen B. Hausmann trat mit seinem Programm „Küsse, Küste – Küste mit?!“ zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Schauplatz Sommerfrische“ auf. Dem Comedian war die Freude, „endlich mal wieder raus zu kommen“ deutlich anzumerken.