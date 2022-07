Eishockey, Regionalliga : Frank Gentges wird neuer Coach der Ice Aliens

Ex-Nationalspieler Frank Gentges an der Bande: Zur neuen Saison übernimmt er die Ratinger Ice Aliens in der Eishockey-Regionalliga. Foto: Dirk Brzoska

Ratingen Die Ratinger Ice Aliens haben die Suche nach einem neuen Trainer mit einem extrem prominenten Namen abgeschlossen: Ex-Profi Frank Gentges wird erstmals in seiner langen Karriere in der Eishockey-Regionalliga tätig sein.

Die Suche nach einem neuen Trainer hat etwas gedauert, aber nun ist Eishockey-Regionalligist Ratinger Ice Aliens fündig geworden – mit einem extrem prominenten Namen. Die Ice Aliens freuen sich, mit dem 57-jährigen Frank Gentges einen sehr erfolgreichen und erfahrenen Chef-Coach und Sport-Manager präsentieren zu können. Gentges, der seine gesamte Karriere ausschließlich im Profibereich tätig war, gilt als absoluter Eishockey-Fachmann mit großem Netzwerk, der prädestiniert ist, Teams und auch jeden Spieler individuell optimal zu entwickeln und an die Leistungsgrenzen zu führen. Die Ice Aliens wünschen sich im sportlichen Bereich in Zukunft neue Strukturen, Gentges konnte sie mit seinem Konzept überzeugen.

Seine bisher 21-jährige Karriere als Chef-Coach und Sport-Manager im Senioren-Profibereich startete Gentges in der Saison 2001/2002 in seiner Heimatstadt bei den Grefrath Panthers, wo er vier Jahre als Spieler-Coach und Sport-Manager tätig war. Danach folgten die Stationen Blue Lions Leipzig (ein Jahr), Krefelder EV Pinguine DNL (drei Jahre), Nijmegen Devils (Niederlande, ein Jahr), EHC Dortmund Elche (drei Jahre), Löwen Frankfurt (ein Jahr), Königsborner Bulldogs (ein Jahr), ESC Moskitos Essen (sechs Jahre) und ab November 2019 Nijmegen Devils.

Als Spieler kann Gentges auf eine 22-jährige Profi-Karriere in der höchsten und zweithöchsten deutschen Liga sowie einen kurzen Abstecher ins Ausland zurückblicken. In den vergangenen Jahren kehrte er dann in seine Heimatstadt Grefrath zurück. Seine Profi-Karriere startete er schon im Alter von 16 Jahren und galt auf der Verteidiger-Position immer als sehr spielintelligenter Spielmacher mit gefürchtetem Schuss und enormen Scorerqualitäten. Seine Stationen waren Krefeld, Düsseldorf, Bad Nauheim, Iserlohn, Kaufbeuren, Wolfsburg, Essen, Stuttgart, Eisbären Berlin, Weiden, Deggendorf, Utrecht (Niederlande), Ravensburg und Grefrath.