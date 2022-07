Tischtennis : TTC Heiligenhaus fühlt sich gut aufgestellt

Die U18 des TTC Heiligenhaus mit (von links) Oliver Scheffler, Moritz Meier, Lukas Baczynski, Florian Spiering und Riccardo Provinzano ist aufgestiegen. Foto: TTC

Heiligenhaus Der Tischtennis-Klub aus Heiligenhaus geht weiter mit zwei Herren- und Jugend-Teams an den Start. Die U18 ist derweil aufgestiegen – das wurde auch auf der Jahreshauptversammlung des Vereins gewürdigt.

Der TTC Heiligenhaus freut sich über einen großen Erfolg seiner Jugend: Die U18-Mannschaft des Klubs wurde in der abgelaufenen Saison ungeschlagener Meister der Jugend-Kreisklasse und startet somit in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga. Das entscheide Spiel gegen den direkten Verfolger Solingen Blades II gewannen die Heiligenhauser nach spannendem Verlauf letztlich noch deutlich mit 7:3. Im Saisonverlauf konnte sich die von Jugendwart Alexander Klein aufgebaute Mannschaft ständig steigern. Der TTC gab den Jugendlichen zudem häufig Gelegenheit, in den Seniorenmannschaften wichtige Erfahrungen zu sammeln, was sich letztlich durch Leistungssteigerungen bei allen Aktiven deutlich zeigte.

Besonders hervorzuheben ist Spitzenspieler Riccardo Provinzano, der in der kompletten Spielrunde ungeschlagen blieb. Oliver Scheffler, Moritz Meier, Jonas Ketschau, Lucas Bazcynski und Florian Spiering gehören ebenfalls der erfolgreichen Mannschaft an. „Mit dieser Entwicklung sind wir sehr zufrieden und möchten den Weg mit einer erfolgreichen Jugendarbeit weitergehen“, resümiert der erste Vorsitzende des TTC, Wolfgang Tillmann. Jugendwart Klein ist sehr stolz und betont: „Mit einem unbändigen Trainingsfleiß und einer herausragenden Kameradschaft werden wir versuchen, uns auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga zu behaupten.“

Der Erfolg des Nachwuchses wurde auch auf der Jahreshauptversammlung des TTC ausgiebig gewürdigt. Dass das Abschneiden nicht selbstverständlich ist, verdeutlicht auch der Umstand, dass die unverändert schwierige Corona-Lage Anfang des Jahres im Seniorenbereich erneut zum Abbruch der laufenden Spielzeit geführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt rangierte die erste Mannschaft des TTC in der 1. Kreisklasse auf dem zweiten Platz, der letztlich zum Aufstieg in die Kreisliga berechtigte. Die Reserve belegte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs einen soliden siebten Platz in der 2. Kreisklasse.

Der alte und während der Versammlung auch einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Tillmann fand: „Alles in allem sind wir bislang gut durch die Pandemie gekommen.“ Es war ihm stets ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu den Mitgliedern telefonisch oder auch online zu halten und zu pflegen. Gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Hans Ring und mit Michael Spiering als weiterem Sportwart geht der TTC mit einer unveränderten Vorstandsmannschaft seinen Weg weiter.

Letztlich konnte der Klub die Corona-Situation meistern, der TTC geht auch in der kommenden Spielzeit wieder mit zwei Herren‐ und zwei Jugendmannschaften an den Start. Die finanzielle Situation ist unverändert zufriedenstellend: Die überwiegende Zahl der Mitglieder hat von dem Angebot des Vereins, während der Zeit der Hallenschließung auf die Mitgliedsbeiträge zu verzichten, keinen Gebrauch gemacht. Auch dies verdeutlicht den Zusammenhalt der TTC‐Familie im Jubiläumsjahr – der Klub wurde 2021 stolze 90 Jahre alt. So kann der Verein sich auf allen Ebenen weiter als gut aufgestellt betrachten.

(ame/RP)