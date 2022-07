Peter Frank sieht wachsende Bedrohung : Generalbundesanwalt will mehr „Reichsbürger“-Fälle übernehmen

Generalbundesanwalt will mehr „Reichsbürger“-Fälle übernehmen

Karlsruhe Auch wenn das Milieu nicht per se dem Rechtsextremismus zuzuordnen sei: Generalbundesanwalt Peter Frank will mehr Fälle aus der „Reichsbürger“-Szene übernehmen. Deren Anhänger seien zunehmend gewaltbereit und setzten auch Schusswaffen ein.

Das sagte Frank am Montagabend in Karlsruhe. Das zeige, „dass wir da jetzt voranschreiten müssen“. Als Beispiel nannte er eine Gruppierung, die geplant haben soll, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland zu schaffen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt dazu schon seit Ende April.